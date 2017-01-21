日本防蚊噴霧
威滅防蚊產品
PChome
|
說明
| (
登入
)
首頁
政治
社會
財經
科技
國際
大陸
健康
娛樂
體育
生活
消費
旅遊
房產
專題
雜誌
星座
汽車
政府
民意
過年
DNA鑑定晶片 加速病...
按摩頸部 40歲女中風
情侶好急，車停路邊談戀愛
年改「我願意多繳 請馬...
快訊
即時
09:57
台灣這些服務品質 讓陸生驚呆了
氣象
新聞人物
對獎專區
影音新聞
最新新聞
名人專欄
短裙櫃姐太惹火 阿兵哥尾隨夜襲伸鹹豬手
頭條
年金改革民調 8成5瞭解急迫性必要性
(11 小時前)
周湯豪怒了！ 登半空被逼唱訐譙主持人
(11 小時前)
柯震東爆：傅娟主動「搭橋」 娜娜祖名湊作堆
(10 小時前)
大福彩頭獎 槓龜
(12 小時前)
今彩539 頭獎槓龜
(12 小時前)
不二良操刀台北燈節主燈 臉書公開「小奇雞」家族
(12 小時前)
讀書考試有一套 10堂課教戰守則
(8 小時前)
熱門民意
你認為政府在年金改革議題上的溝通足夠嗎？
立即投票
freddy999：
都有開會阿 你們有去嗎
社會
林燕祝送春聯 Q版別樹一格 捐發票送植栽
金雞吉年迎新春，金雞行大運！農曆春節前夕，臺南市議員林燕祝服務處送春聯活動，同時特別結合捐發票換植栽、防搶防詐騙及親子砂畫等內容，民眾無畏低溫踴躍參與，應景的「財神到」背景音樂響起，林燕祝率…...
稱按摩「疏通經絡」伸狼爪 副典獄長遭撤職
機車擦撞大貨車 騎士慘遭爆頭輾斃
警方一舉破獲 賭氣正夯 的天九牌職業性大賭場
臺南文創園區x大成集團年貨市集 邀您安心歡聚好食光
警消聯手合作共同宣導預防犯罪
農曆佳節前水仙宮市場免費發放「食安簡易試劑」，民眾索取踴躍！
娛樂
Under Lover甩「麻」煩 嗨唱風雲榜
▲Uuder Lover獲「年度最佳新人」，重編經典驚喜全場。（圖／記者林柏年攝，2017.01.21）第12屆KKBOX風雲榜今（21日）齊聚20組人氣歌手，輪番帶來精彩演出，全場熱情歡呼不絕於耳，High翻台北小巨蛋。香港…...
買花慘變「黑名單」 魏德聖掃光全台北玫瑰
包太少讓媽不爽！？四葉草為過年包紅包感到無敵壓力
朴寶劍「告白」宋仲基前輩 想跟你黏著做這件事
全台最大懷舊年節主題村 寶島時代村感受濃濃年味
兄弟本色FLY OUT：剩下最後兩場！
不怕邵雨薇吃醋 張立昂坦承跟「她」告白過
最新專題
賀川普就任 游錫堃率團赴美
( 共 34 筆)
年金改革 爭議不斷
( 共 500 筆)
中國遼寧艦通過台海 國際關注
( 共 313 筆)
英捷專案結束 蔡總統返國
( 共 318 筆)
吳敦義宣布參選國民黨主席
( 共 283 筆)
灣生回家作者爆身世造假
( 共 239 筆)
國民黨黨主席提前選引風暴
( 共 500 筆)
熱門新聞字典
孔劉
(2017-01-21 12:00:00)
李棟旭
(2017-01-19 17:30:19)
蜜拉喬娃維琪
(2017-01-22 02:10:04)
金泰希
(2017-01-21 10:39:06)
余文樂
(2017-01-15 19:05:24)
謝維洲
(2017-01-21 17:50:45)
翟本喬
(2017-01-12 16:25:16)
政治
補教：生物成自然科決勝關鍵
電業法大翻修 鼓勵綠電啟動能源轉型
(8 小時前)
學測落幕 今年著重思考、邏輯推理 考生按讚
(8 小時前)
自然難易適中 生物比去年難一點
(8 小時前)
補教：難易平均 文義判讀很重要
(8 小時前)
從軍心主張：巡弋海疆 維護主權
(8 小時前)
學者觀點：考驗決策 開拓新契機
(8 小時前)
年金改革國是會議登場 關鍵數字馬上掌握
(2 小時前)
體育
嘉藥遠播偏鄉學童 始業式充滿創意與成就
嘉南藥理大學食品科技系，近日連續3天遠赴嘉義縣番路鄉隙頂國民小學舉辦「2017品格暨烘焙教育研習營」；研習內容有烘焙產品製作、品德教育、食品衛生安全教育及資源回收做玩具等相關課程；而烘焙課程則安…...
陳偉殷協助毛小孩赴美 目標生涯百勝
足球／ 台南文化國小奪下YAMAHA CUP隊史首冠
納達爾大戰5盤逆轉 拍落茲韋列夫闖16強
WBC／大聯盟官網分析 韓國隊A組晉級沒問題
嘉藥遠播偏鄉學童 始業式充滿創意與成就
金湖國小出版金門母語教材有聲書
生活
MLB／陳偉殷返美 擔任護犬大使！
竊賊闖入火車站啟動列車電源 被逮稱：鑰匙撿來的
(10 小時前)
25萬人次捐款打造羅東聖母醫院老人醫療大樓
(11 小時前)
Fendi Timepieces 全新Momento Fendi Lovers腕錶隆重登場
(9 小時前)
林燕祝送春聯 Q版別樹一格 捐發票送植栽
(10 小時前)
宜蘭傳藝中心重新開園 江蕙獻上祝福
(11 小時前)
今日天氣／溫度微幅回升 日夜溫差大風勢增強
(3 小時前)
職能治療新年期許 積極參與長照2.0
(11 小時前)
健康
醫療品質再提昇 聖母醫院馬仁光紀念大樓竣工
早餐一杯茶 竟有降血糖功效！
(3 小時前)
餐前想3秒 6招輕鬆降血糖
(3 小時前)
消除疲勞 3招讓你更有效率！
(4 小時前)
新增愛滋指定醫院藥局 就醫領藥更方便
(2 小時前)
新手爸媽照過來！寶貝溢奶、嗆奶？3狀況這樣處理
(2 小時前)
寒流來襲！專家教你自製天然暖暖包，環保又省錢
(1 小時前)
研究：早餐吃甜點促進減重
(2 小時前)
國際
川普一上任 白宮官網這些內容全沒了
柯文頓致勝3分彈 76人1分險勝拓荒者
(8 小時前)
川普當總統 姐姐妹妹們華府街頭抗議
(12 小時前)
中華隊經典賽首輪門票預購秒殺
(8 小時前)
火箭大當機 勇士開殺戒輕鬆闖關
(8 小時前)
義遭雪埋飯店11人獲救 23人仍受困
(11 小時前)
駐日美軍基地區 居民對川普新政不安
(11 小時前)
蒲亭準備好會川普 可能數月後登場
(12 小時前)
財經
推升油價 俄稱現已每日減產10萬桶
假冒求職履歷 勒索病毒瞄準企業人資
(38 分鐘前)
春節防亂漲價 三亞客房不得逾2萬8
(24 分鐘前)
謝金河：泰豐這場大火來得是時候
(19 小時前)
RC直播全台第一 深耕五年穩居龍頭寶座
(19 小時前)
年終獎金怎麼用？ 掌握3大步驟 聰明放大獎金價值
(20 小時前)
台電攜手水利署 打造無人遙控電廠
(14 小時前)
工業生產指數估連5紅 春節前備貨發酵
(14 小時前)
股市
上曜:上曜建設開發股份有限公司（公司代號：1316）因減資彌補虧損全面換發新股票上市開始買賣日期。
〈川普就職〉強調美國優先 鴻海勢必加速佈局
(22 小時前)
〈川普就職〉美國製造 台積電等大廠：利益大於亞洲生產就去
(22 小時前)
浩鼎:澄清工商時報報導
(15 小時前)
〈川普就職〉川普經濟學當道 投資「鐵工機」就對了！
(21 小時前)
〈川普就職〉美國優先、加強基礎建設 東元要衝川普機會
(22 小時前)
〈川普就職〉演說內容無意外 台股「中性偏多」將盤堅
(21 小時前)
帝寶工業:公告本公司鹿港租用廠房火警事故說明
(23 小時前)
消費
精品秋冬男裝大玩分裂美學 鮮色皮革彩虹大衣超時髦
〈天冷宅商機〉 電暖器成長7成、保暖小物激增2倍
(22 小時前)
微風廣場ROSMARINO餐廳開幕 消費滿千送比薩
(18 小時前)
鮮肉男星許魏洲裸大肌登時尚封面 不怕被叫小鮮肉
(13 小時前)
新光三越3月網購上線 嗆聲遠東集團Gohappy
(1 天前)
女神郭雪芙、男神柯震東出席YSL超人氣彩妝派對
(1 天前)
草莓酷繽沙粉紅限定 玩莓鬆餅交響曲旋律
(1 天前)
旅遊
南投燈會搶先全台開幕 燈會、恐龍及沙雕展新春超值行程
慈禪宮寒冬送暖 正義社區長者加菜
(9 小時前)
臺南榮服處「佛祖請吃飯—關懷弱勢歲末歡聚」
(8 小時前)
南投燈會搶先全台開幕 燈會、恐龍及沙雕展新春超值行程
(10 小時前)
臺北市36家動物醫療服務春節不打烊，寵物過年好安心
(12 小時前)
投市新春熱鬧滾滾 海寧宮燈、自貢市天鵝與春聯齊舞
(3 小時前)
台開新埔智能生態園區揭幕 下載導覽App贈溫泉毛巾
(2 小時前)
南投國際沙雕文化園區揭幕 2小時湧進數千遊客
(3 小時前)
汽車
BMW 6 Series 雙車型偽裝測試照曝光
VOLVO即將發表XC40？！
(2 天前)
AUDI北區經銷商合迪汽車退出AUDI經銷網路，新增官方說法`
(2 天前)
PORSCHE 911 GT大軍準備來襲，一個比一個兇狠強悍~
(2 天前)
@bc好車網攜手11縣市汽車公會合作優質車源
(2 天前)
KIA CARE春節0800服務不打烊
(2 天前)
奧迪台灣銷售不如預期，北部重要經銷商撤離結束營業！
(2 天前)
氫燃料會是下一個未來？13大企業將共同投資超過100億美金研發氫燃料技術
(2 天前)
基金
野村印度潛力(0.5440%)
匯豐拉丁美洲(7.0300)
(1 天前)
聯邦永騰亞債B美(10.2461)
(1 天前)
國泰日經225(0.8730%)
(1 天前)
群益印度中小美元(340.7904)
(1 天前)
元大標智滬深300(15.89)
(1 天前)
群益工業入息B人(10.40)
(1 天前)
復華高成長(44.92)、復華數位經濟(34.65)
(1 天前)
遊戲
【TpGS 17】《仁王》製作人來台分享戰國誅死精髓 十年資深大學長即將畢業！
【TpGS 17】「2D 格鬥之神」梅原大吾接受玩家挑戰 談印象深刻的台灣選手、新版本看法
(11 小時前)
【TpGS 17】INDIE HOUSE 獨立遊戲專區登場 Indie Game Award 得獎遊戲開放試玩
(11 小時前)
【TpGS 17】《GOD WARS》角川遊戲社長安田善巳與插畫家竹安佐和記登台現場揮毫
(10 小時前)
《魔獸世界》7.1.5 新年慶典活動開跑！長者位置簡易全攻略
(14 小時前)
【TGS 2017】融合科幻與原始！ 《Horizon Zero Dawn》美術總監談生物設計概念
(14 小時前)
【TGS 2017】PS4《鋼彈對決》3月實施β封測 製作人剖析新作三大特徵
(14 小時前)
【TGS2017】手遊《決戰光明頂》締造2017熱血新武俠，電玩展現場開戰！
(20 小時前)
政府消息
中華聯合集團贊助 鹽水月津港燈節啟燈強強滾
華江雁鴨自然公園禁止燃放鞭炮及烤肉
(12 小時前)
「2017月津港燈節」開幕
(10 小時前)
臺南文創園區x大成集團年貨市集 邀您安心歡聚好食光
(11 小時前)
臺南市政府衛生局辦理105年度疾病管制成果暨防疫研討會 顏副市長表揚嘉勉防疫績優人員！
(10 小時前)
永建分館106年2月好時光假日電影院節目表
(10 小時前)
農曆佳節前水仙宮市場免費發放「食安簡易試劑」，民眾索取踴躍！
(10 小時前)
金雞報喜迎新春 書法家揮毫春聯免費送
(8 小時前)
房產
房產界Uber 屋比月吸500仲介加入
鄭州的土豪清潔隊 網友羨慕拆遷致富
(3 天前)
永慶不動產高屏澎東千人圍爐 150多項大獎價值破百萬
(3 天前)
高雄車站具國際氣勢 高市第71期重劃區動土
(3 天前)
不動產法律系列！沒立遺囑房子該怎麼分？
(3 天前)
金泰希婚紗曝光？今下嫁Rain行程保密到家
(3 天前)
東森房屋首度宣布進軍中國大陸市場
(3 天前)