政府不應隨檢舉起舞

台南市最近不合理檢舉案件頻繁，搞得大家雞飛狗跳，民怨四起，市議員李文正認為，市府隨著可能是不單純或不正常檢舉動機起舞，是不負責任做法。 李議員表示如果是善意的檢舉反應，對社會是有正面的意義，…...