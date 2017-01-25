川普

唐納·約翰·川普（英語：Donald John Trump, Sr.，1946年6月14日－），生於美國紐約皇后區，美國商業大亨、電視名人和作家。他是川普集團董事長及總裁，也是川普娛樂公司的創始人，在全世界經營房地產、賭場和飯店。一直以來，川普因為奢華的生活方式和直言不諱的性格而聲名大噪，最近則由於擔任自己的NBC實境節目秀《誰是接班人》的主持人而更廣為人知。 2015年06月16日，正式宣布競選2016年美國總統選舉的共和黨初選。